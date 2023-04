Pari beffa nel primo round della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter per la Juve, ripresa all'ultimo pallone della partita da Romelu Lukaku, glaciale nel trasformare il rigore prima essere espulso da Davide Massa. Un 1-1, con tanto di rissa finale, che Massimiliano Allegri analizza così ai microfoni di Sportmediaset: "Non so niente di cosa sia successo dopo il triplice fischio, sono andato negli spogliatoi prima - le sue parole -. Non ho visto l'espulsione di Cuadrado. Niente di che, un po' di confusione dopo una gara equlibrata. L'Inter veniva da un momento non facile, ma è sempre l'Inter. Noi abbiamo finito la gara in crescendo, detto questo dispiace perché la gara era finita. Dovevamo essere più svelti sull'ultima palla, Kostic doveva essere più malizioso. C'è stata questa ingenuità. ma il risultato è giusto. Occasioni da una parte e dall'altra, sapevamo che conterà il ritorno. Dispiace perché era evitabile il pareggio".

La squadra sta bene.

"Durante la sosta abbiamo lavorato, stiamo bene fisicamente. Siamo arrabbiati per questo pari, ma dobbiamo accettarlo. Nel primo tempo siamo stati lenti nella circolazione del pallone, nella ripresa abbiamo dato un po' più di pressione".