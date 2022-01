Juve, Allegri: “Ko che brucia, ma sono soddisfatto. Ora rabbia per le prossime”

Le considerazioni dell'allenatore bianconero dopo la sconfitta contro l'Inter

"Partita vera, buon test per noi. I ragazzi hanno fatto una bella partita, ma il calcio l'ha inventato il diavolo e abbiamo pagato l'ingenuità a 5 secondi dalla fine contro la squadra più forte in questo momento in Italia. Loro hanno avuto il sopravvento all'inizio, poi abbiamo giocato bene e non posso dire nulla ai ragazzi. Abbiamo concesso poco. Sconfitta che brucia, che ci deve infondere rabbia per le prossime sfide. Di positivo è che siamo cresciuti e che stiamo meglio fisicamente. Ora testa al campionato".