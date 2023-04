Fallisce un altro obiettivo stagionale della Juventus, eliminata in semifinale di Coppa Italia dall'Inter. Basta un gol di Federico Dimarco per mandare ko i bianconeri, praticamente inoffensivi per tutto l'arco della partita dopo l'1-1 dell'andata. Massimiliano Allegri si accomoda nella sala conferenze di San Siro per commentare, attraverso le domande dei cronisti presenti, i 90' del Meazza.

Nel pre-partita dicevi che la squadra ha subito cose che neanche si può immaginare.

"E' una stagione anormale, non dico che sia difficile o facile. Siamo stati bravi fino a qui, ora bisogna ritornare cattivi da Bologna perché abbiamo perso 5 partite delle ultime 6. Abbiamo Roma e Milan a tre punti, dobbiamo puntare il secondo posto che ci consentirerebbe di giocare la Supercoppa. L'Inter è una squadra forte, gli episodi decidono in questi doppi confronti, stasera ha deciso il gol che abbiamo preso. Siamo stati poco incisivi, bsogna trovare le energie velocemente. Credo che nei 180' gli episodi non sono andati a nostro favore".

La squadra fa fatica ad aumentare il ritmo, cosa si rimprovera?

"E' normale che in fase offensiva bisogna essere più bravi, bisogna migliorare. In sei partite abbiamo fatto un gol alla Lazio, uno al Verona, poi zero stasera, a Roma e col Sassuolo. E' un momento così, dispiace per la Coppa Italia perché andare in finale è sempre bello; bisogna accettarlo. Nei prossimi 20 giorni si decidono le squadre che andranno in Champions, dobbiamo raggiungere 72-73 punti, poi c'è l'Europa League. Dobbiamo essere più arrabbiati".

Nel primo quarto d'ora siete arrivati sempre secondi sul pallone.

"Siamo entrati molli, loro ci hanno aggredito. Siamo partiti in ritardo, poi quando vai sotto è difficile. Sono gara equilibrate, nei 180' non siamo riusciti ad andare in finale purtroppo".

Rifaresti le stesse scelte?

"Le rifarei perché Milik ha giocato 90' col Napoli dopo due mesi di inattività. Con Kean e Vlahovic fuori, se fossi partito con Milik non avrei più avuto cambi in attacco. L'Inter è stata brava a coprire la profondità di Chiesa".

Solo 5 tiri in porta, sono mancati i colpi dei singoli?

"Siamo migliorati nella pazienza, di solito siamo frettolosi nel giro palla. Ma quando arrivi lì vicino all'area serve precisione, bisogna darsi una mossa perché abbiamo perso 5 partite nelle ultime 6".