Allegri: “Non so se l’Inter aprirà un ciclo. Bonucci recuperato, domani gioca Perin”

Le parole del tecnico della Juve in conferenza prima della finale di San Siro: "Dovremo essere bravi a mettere il bastone tra le ruote ai nerazzurri"

"Le idee chiare non le ho, devo vedere l'allenamento di oggi. Bonucci ha recuperato, domani ci sarà. Danilo è ancora indietro, non si sente sicuro, quindi lo avremo la prossima settimana o dovremo aspettare la sosta. Domani gioca Perin, Szczesny è l'ultimo che si è vaccinato e non avrà il Green Pass se non all'ultimo: verrà in panchina, sono contento che giochi Perin. Non mi volete far giocare neanche Chiellini, un difensore lasciatemelo (scherza ndr). Poi c'è Rugani, il migliore in campo a Roma, ma ormai gli è stata attaccata un'etichetta. Dovrò valutare Dybala che ha giocato 86 minuti a Roma e non era previsto".