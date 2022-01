Juve, Alex Sandro: “Dobbiamo stare attenti fin dall’approccio”

Le parole dell'esterno brasiliano bianconero poco prima del fischio d'inizio di Inter-Juve

A pochi minuti dall'inizio della 34^ edizione della Supercoppa italiana, Alex Sandro parla ai microfoni di Mediaset. "La vittoria di Roma ci dà fiducia, ma anche l'Inter arriva da una grande vittoria, quindi dovremo stare attenti fin dall'approccio. Nessun favorito? Certamente, la finale è un'altra storia e non si può dire chi sia favorita. Difficile dire come si vincono queste gare, non c'è una formula segreta, servirà fare del nostro meglio".