Juric a Radio Rai: “Ci manca qualcosa per fare risultato con le grandi”

Il tecnico del TorinoIvan Juric ha commentato ai microfoni di Radio Rai la sconfitta di San Siro: "Nei primi 25 minuti abbiamo creato due buone occasioni, siamo stati pericolosi. Poi abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere, dal momento che sapevamo che non avremmo dovuto fare quel passaggio in mezzo che ci è costato il contropiede. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, ma c'è mancato qualcosa per fare risultato. Penso che la squadra sia comunque cresciuta, ci sono tanti aspetti positivi, occorre trovare soluzioni per cercare di fare il salto di qualità. Il mercato può in tal senso aiutare ma non è semplice, nemmeno da parte mia, capire come fare per migliorare il gruppo. Per ora ci manca il passo di fare risultato con le grandi; facciamo le prestazioni ma non i punti. I cinque cambi? All'inizio ero contrario, ora va bene così. Ma credo vada bene per tutti".