Italiano: “Tre gare in una settimana, ci saranno rotazioni”

Martedì prossimo la sfida tra Fiorentina e Inter

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, si prepara alla partita con il Genoa lanciando un occhio alla sfida di martedì prossimo contro l'Inter. "Dobbiamo concentrarsi sulla prima delle tre partite in una settimana e poi per forza di cose ci saranno acciacchi e problemini che si farà fatica mettere a posto in poco tempo e dunque sei obbligato ad avere rotazioni in tutti i reparti per mettere in campo chi sta meglio - ha detto il tecnico -. Ci saranno un bel po' di rotazioni".