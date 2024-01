Intervenuto ai canali ufficiali del club, l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha così presentato la sfida di domani contro l'Inter: "Siamo alla vigilia di una partita importante per noi, sappiamo quanto sarà difficile per noi questo impegno contro una squadra che sta bene sotto tutti i punti di vista. Abbiamo lavorato su tutti i nostri principi per mettere in difficoltà l’Inter, spero che possiamo metterli in difficoltà - ha detto -. Non nascondiamo il fatto che siamo delusi dalla Supercoppa anche se secondo me il risultato è bugiardo e la squadra ha fatto quello che doveva, potevamo ottenere qualcosina in più. La Supercoppa è stata un’esperienza per tutti e adesso vogliamo tornare a fare punti in campionato".

"La classifica per noi e bella e siamo contenti del percorso che abbiamo fatto ma bisogna alimentare tutti, il girone di ritorno è un campionato diverso, dobbiamo confermarci ed esprimerci su questi livelli per rimanere su questi livelli. Vogliamo intraprendere questo percorso importante anche nel girone di ritorno e vogliamo rimanere in questo posto di classifica. Se lo stadio si accende e ci trascina siamo capaci di fare grandi cosi, sono convinto che anche nei momenti di difficoltà lo stadio ci darà una mano. Vogliamo fare l’impresa e mettere in difficoltà l’Inter" ha concluso.