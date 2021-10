Marino a Sky: “L’Inter resta la favorita per lo scudetto”

Le parole del dirigente bianconero nel pre partita di Inter-Udinese

"Resta la favorita del campionato, ma ci sono poi outsider importanti come il Napoli, ma Marotta ha costruito un organico in maniera impeccabile - le sue parole -. Noi veniamo qui per giocare e per fare una partita alla pari, non con la mentalità di avere paura. Siamo convinti di quello che andremo a fare".