Nelle scorse ore, il TAR della Lombardia ha accolto l'istanza cautelare proposta dal Lecce ed ha sospeso il decreto del prefetto di Milano con il quale era stata imposto il divieto di trasferta a San Siro, per la gara di domenica con l'Inter, ai tifosi salentini. Una decisione che, ovviamente, è stata accolta con soddisfazione da Saverio Sticchi Damiani, presidente del club pugliese: "Il TAR ha espresso un principio importante qualificando come incongruo ed illogico il provvedimento prefettizio che, per sanzionare eventi occorsi in occasione di Atalanta - Lecce, ha imposto un divieto di trasferta in una partita che non coinvolge le medesime tifoserie.