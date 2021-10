Inter-Juve, Allegri recupera De Ligt: l’olandese presente alla rifinitura per lo Zenit

Il difensore olandese torna a disposizione del tecnico

In attesa di capire se Paulo Dybala ci sarà o meno contro l'Inter, Massimiliano Allegri annota oggi una buona notizia già per la partita di domani sera in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Come dimostrano le immagini che arrivano dalla rifinitura, infatti, Matthijs De Ligt è presente in gruppo ed è quindi da considerare recuperato. I bianconeri, in vista della partita di campionato, ritroveranno anche Rabiot per il quale non è arrivato in tempo un tampone negativo in vista della partita di domani.