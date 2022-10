Pedri non ha ancora smaltito la rabbia e la frustrazione per la sconfitta subita dal Barcellona a San Siro per mano dell'Inter, capace di imporre la propria legge grazie a un gol di Hakan Calhanoglu ma anche a un arbitraggio discutibile, secondo il punto di vista dei blaugrana. "Tutti hanno visto cosa è successo", ha detto il centrocampista spagnolo in un'intervista a Televisión Española, non avendo alcuna intenzione di spegnere le polemiche che stanno durando ormai da tre giorni.