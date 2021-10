Immobile punta l’Inter: allenamento individuale in palestra

L'attaccante della Lazio lavora per essere a disposizione nel big match dell'Olimpico

L'infortunio non ferma Ciro Immobile. Dopo aver saltato il Bologna e la convocazione in Nazionale, l'attaccante della Lazio lavora individualmente con l'obiettivo di scendere in campo nel match contro l'Inter in programma all'Olimpico dopo la sosta. La testimonianza arriva direttamente da Instagram, con il 17 laziale che suda in palestra alla ricerca della forma migliore.