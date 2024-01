"Ho cercato di lavorare bene nelle ultime settimane, l'infortunio mi ha un po' sconvolto ma fa parte del gioco. In accordo col mister, ho fatto uno spezzone col Lecce per mettere minuti nelle gambe. Mi è sembrato tutto ok, siamo pronti per domani". Così Ciro Immobile, parlando a Sportmediaset, a margine della semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter.

Livello di difficoltà da 1 a 10?

"Dieci, l'Inter ha fatto la finale di Champions ed è prima in campionato. Penso sia la squadra più forte in Italia e tra le più forti d'Europa. In campionato l'avevamo preparata bene mettendola in difficoltà, anche se il risultato non ci ha premiato. Nelle gara secca cercheremo di mettere tutto in campo".

Vi stimola il fatto che l'Inter sia strafavorita?

"Sì, è bello giocare contro squadre forti. Che sia favorita lo dice la carta, il campo ha detto che in passato li abbiamo battuti. Poi è giusto avere il timore di affrontarli perché quello ti dà la carica giusta".

Immobile contro Lautaro?

"Abbiamo fatto tantissimi gol, Lautaro sta facendo cose straordinarie mentre io sono un po' bloccato per questioni fisiche. La sfida è accesa ed è bella perché lui è un grande campione".

Hai sentito Inzaghi?

"Ultimamente no".