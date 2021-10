Immobile: “Con Inzaghi rapporto speciale, contento di tornare a giocare oggi”

L'attaccante: "Mi è dispiaciuto restare fuori ma oggi mi sento bene e spero di far bene"

Ciro Immobile oggi in campo dopo l'infortunio ha presentato così a Dazn la sfida all'Inter: "Ho fatto due settimane di lavoro buone e grazie allo staff medico ora sono prontom mi è dispiaciuto lasciare la squadra a Bologna e la Nazionale, ora sto meglio e non vedo l'ora di giocare. L'Inter è forte in tutti i reparti, dobbiamo essere bravi, l'abbiamo preparata bene, abbiamo avuto tempo e siamo sicuri di fare una bella partita per riscattare Bologna. Inzaghi? Ci sentiamo spesso, si è creato un rapporto che va oltre il calcio e gli auguro il meglio al di là di questa partita. Parliamo della nostra vita, dei nostri figli, poco di calcio".