Dopo aver chiuso per l'arrivo di Daniel Maldini, il Monza, avversario dell'Inter nella prossima giornata di campionato, cerca un altro nuovo rinforzo per la trequarti. Il nome annotato sul taccuino del club brianzolo è quello di Nemanja Radonjic: "Il Monza e il Torino stanno continuando a trattare: la richiesta del club granata, al momento, è alta - riferisce Gianluca Di Marzio -. L'attaccante serbo è ai margini da diversi mesi ed è sceso in campo soltanto una volta nell'ultimo mese, nel finale di Torino-Udinese.

Negli scorsi giorni si erano registrati forti interessamenti per Radonjic anche dalla MLS, in particolare dal San José. Al momento, però, nessuna squadra ha raggiunto un accordo con il Torino".