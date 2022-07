Dopo la vittoria di ieri al fotofinish con il Rodez, club della Ligue 2, il Lens batte in amichevole anche il Clermont, squadra che milita in Ligue 1, con il risultato di 3-1. La squadra francese, che sabato 23 luglio sfiderà l'Inter, ha avuto la meglio grazie alle reti siglate Machada, Kakuta e Said.