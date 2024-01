Niente Inter per Michele Di Gregorio che in vista del match di sabato contro la sua ex Inter non riuscirà a recuperare dunque dare una mano alla squadra. L'estremo difensore dei brianzoli, canterano nerazzurro, ne avrà ancora almeno fino a febbraio. Al suo posto contro la capolista ci sarà Sorrentino. A sua protezione dovrebbero scendere in campo dal 1' Pablo Marì, Luca Caldirola e Danilo D'Ambrosio, primo ex del match. A centrocampo l'altro ex della gara Roberto Gagliardini, che dopo alcune partite giocate da difensore torna al fianco del capitano, Matteo Pessina.

Sulla fascia sinistra ci sarà Ciurria, mentre per la fascia destra ballottaggio tra Pedro Pereira e Samuele Birindelli. Senza Machin, l'attacco sarà affidato al duo Colpani-Dany Mota, alle spalle di Colombo, punta centrale. terminale offensivo designato. Il neo acquisto Daniel Maldini potrebbe subentrare a gara in corso, così come il tanto chiacchierato delle ultime ore Valentin Carboni, che a differenza del nuovo compagno gode di percentuali maggiori di scendere in campo.