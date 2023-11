Dopo essere stato convocato da Luciano Spalletti, Manuel Locatelli è stato costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano e non prenderà dunque parte al doppio impegno della Nazionale contro Macedonia del Nord e Ucraina per via di un infortunio che lo ha reso indisponibile.

Gli esami strumentali svolti a Coverciano hanno evidenziato una "lieve frattura leggermente scomposta a una costola" come si legge su Sportmediaset. Il centrocampista di Allegri è tornato a Torino per sottoporsi alle terapie, ma non sono ancora ben chiare le tempistiche di recupero, dunque la sua presenza al derby d'Italia tra Juventus e Inter di domenica 26 novembre.