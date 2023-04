Aggiornamento di Sky Sport sulla probabile formazione della Juventus in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Gleison Bremer dovrebbe partire titolare, potrebbe fare il braccetto di destra. Ma ci sono possibilità anche per Bonucci: in questo caso sono da verificare le condizioni di Alex Sandro. A centrocampo Miretti in vantaggio su Fagioli, sugli esterni Kostic e De Sciglio che prenderà il posto dello squalificato Cuadrado. In avanti probabili l'impiego di Di Maria alle spalle di Milik.