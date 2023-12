Dopo l'annunciato turnover dell'Inter in vista del Bologna, anche Thiago Motta opta per qualche cambiamento di formazione rispetto al solito undici per affrontare per la seconda volta in stagione i nerazzurri, dopo il 2-2 di campionato. Spazio a Ravaglia tra i pali, con De Silvestri, Beukema, Lucumì e Lykogiannis sulla linea di difesa. Centrocampo atipico formato da Fabbian, Aebischer, Moro, con Moro unico titolare dei soliti noti. Ancora titolare dunque l'ex Inter, oggi in rossoblu, Giovanni Fabbian che dopo essere sceso in campo dal 1' già con il Verona in Coppa Italia e con Torino e Lecce in campionato, guadagna una candidatura per la quarta titolarità proprio contro la sua ex squadra. Possibile novità anche nel tridente d'attacco: Zirkzee in ballottaggio con Van Hooijdonk, con l'olandese classe 2001 in leggero vantaggio rispetto al connazionale ex Heerenveen.

PROBABILE BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Fabbian, Aebischer, Moro; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers.