Saltata la trattativa con la Dinamo Zagabria, adesso per Josip Brekalo spunta l'Olympiakos. Il club greco ha messo nel mirino l'attaccante in uscita dalla Fiorentina, prossimo avversario dell'Inter in campionato. Lo riporta Sky Sport. La presenza del croato contro i nerazzurri, viste le manovre viola sul mercato, resta comunque in forte dubbio.