Oggi pomeriggio, il Milan volerà alla volta di Brindisi, da dove poi si trasferirà verso Lecce, con due giocatori in più rispetto alle ultime uscite: Simon Kjaer e Divock Origi, infatti, riporta Sky Sport, sono recuperati a saranno a disposizione di Stefano Pioli per la gara di campionato del 'Via del Mare' di domani. Dopo il triplice fischio, il gruppo rossonero non rientrerà a Milano, ma volerà direttamente a Ryad per il match di Supercoppa contro l'Inter, in programma mercoledì.