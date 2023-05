Esiste ancora una piccola speranza di vedere Rafael Leao all'Euroderby di andata contro l'Inter. Stamattina il portoghese non si è allenato, ma è domani (alla vigilia) che si capirà davvero se sarà disponibile: secondo Sky Sport, infatti, il Milan vuole aspettare fino a mercoledì mattina per conoscere le condizioni del giocatore e capire definitivamente se poterlo impiegare o meno nella sfida di Champions. Ad oggi, precisa l'emittente, è più no che sì.