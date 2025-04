Alex Jimenez può essere la mossa a sorpresa di Sergio Conceiçao per il derby di domani contro l'Inter, valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Nel 4-2-3-1 provato oggi a Milanello è lo spagnolo ad essere in vantaggio su Musah per un posto a destra nel trio di trequartisti (completato da Pulisic e Leao) alle spalle dell'unica punta che dovrebbe essere Abraham, in pole su Gimenez. Lo riporta Sky Sport.

A centrocampo dovrebbero spuntarla Fofana e Reijnders, mentre davanti a Maignan verrà disegnata la linea a quattro composta da Walker, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez.