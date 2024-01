Per il big match di domenica sera contro l'Inter, la Juventus ritroverà nell'undici titolare sia Danilo che Adrien Rabiot. Il primo è rimasto in panchina con l'Empoli perché diffidato, mentre il secondo dovrebbe tornare a disposizione dopo l'infortunio. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che domani verranno verificate anche le condizioni di Federico Chiesa: in caso di recupero si aprirebbe il ballottaggio con Yildiz.