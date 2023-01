Bozza di formazione che non rappresenta però una certezza assoluta: come riferisce infatti il collega in collegamento dal Meazza, occhio anche a Cambiaghi, che insidia uno tra Baldanzi e Bajrami. Diverso il discorso che riguarda Martin Satriano: l'uruguaiano, non al meglio fisicamente, dovrebbe partire dalla panchina.

Probabile Empoli (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Bandinelli; Caputo.