Fiorentina non al top della forma al momento, specie dopo la delusione incassata in Arabia per le Final Four di Supercoppa Italiana, come ha ammesso lo stesso allenatore Vincenzo Italiano nelle dichiarazioni pre-gara. Un mood, quello della squadra viola, che può fungere da arma a doppio taglio per l'Inter di Inzaghi, ospite domani al Franchi. Per la sfida contro i nerazzurri, Italiano non ha dubbi e schiererà l'undici migliore a sua disposizione per "tentare l'impresa" per riportare le sue stesse parole. Non comparirà nella lista dei convocati Brekalo, vicinissimo al ritorno in Croazia, all'Hajduk, dove troverà l'ex interista Ivan Perisic, fresco di trasferimento. Di seguito la bozza di formazione ipotizzata dalla redazione di Sky Sport.

PROBABILE FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.