Dopo la delusione in Supercoppa italiana, arriva un'ottima notizia per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina: questa settimana, stando a La Repubblica edizione Firenze, infatti, è previsto il rientro in gruppo di Nico Gonzalez, ai box da metà dicembre dopo essersi fatto male nel primo tempo della sfida di Conference col Ferencvaros. La lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra accusata a Budapest, comunque, invita lo staff viola alla prudenza, quindi si capirà meglio l'evoluzione del recupero dell'argentino da qui domenica, quando è in programma la partita con l'Inter.