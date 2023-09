Il nuovo leader difensivo del Milan è Malick Thiaw. Pioli sta lavorando molto su di lui per fermare l'onda travolgente di Lautaro Martinez. Con una serie di ottime prestazioni, si è già guadagnato la fiducia della Nazionale tedesca. Ora proverà ad arginare il dieci dell'Inter: "Per l'altra maglia è invece aperto il ballottaggio che Pioli scioglierà solo nei giorni precedenti la grande sfida del pomeriggio di sabato 16 settembre: in lizza Kalulu o Kjaer, esponenti di due diverse correnti", evidenzia Gazzetta.it