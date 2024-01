Non è bastata la tripletta di un super Alvaro Morata all'Atletico Madrid per evitare la sconfitta contro il sorprendente Girona. L'attaccante spagnolo però sta vivendo la sua miglior stagione realizzativa. Ad un passo dall'Inter in estate, come confermato dallo stesso giocatore ai microfoni di AS qualche giorno fa, l'ex Juventus ha segnato già 12 gol in Liga e 5 in Champions, ai quali vanno aggiunti i 4 gol segnati con la Spagna per un totale di 21 reti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle sue annate migliori Morata è arrivato a 22 nella stagione 15-16 tra Real Madrid e Spagna e a 25 nella stagione 20-21 tra Juventus e Spagna.

"Facile prevedere che polverizzerà entrambe le serie. Questa è senza dubbio la miglior stagione di Morata", il messaggio de La Gazzetta all'Inter di Simone Inzaghi in vista dell'incrocio con l'Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions League.