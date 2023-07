C'è anche la firma di entrambi i fratelli Carboni nella vittoria per 5-1 che il Monza di Raffaele Palladino ha ottenuto nell'amichevole odierna disputata a Temù contro la Giana Erminio, formazione neopromossa in Serie C. Il primo a mettere il timbro è stato Valentin Carboni, che poco prima della fine del primo tempo ha trovato il gol del momentaneo 2-1 dopo una bella azione orchestrata da Andrea Petagna con l'assist di Patrick Ciurria che il ragazzo italo-argentino ha dovuto solo correggere nella porta sguarnita. Nella ripresa, è invece Franco Carboni a mettere a segno il 3-1 su assist del fratello.

Di José Machin, autore di una doppietta, e di Petagna le altre reti dei brianzoli. Domani, nuovo test contro la Vis Pesaro per i primi avversari dell'Inter nella prossima Serie A.