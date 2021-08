Hellas Verona, Lazovic: “Primo tempo di livello, pagati gli errori nel secondo”

"Abbiamo espresso un buon calcio, mettendo a tratti in difficoltà una squadra come l’Inter", ha aggiunto Lazovic

Redazione FcInterNews

Il centrocampista dell'Hellas Verona Darko Lazovic commenta così ai canali ufficiali del club il match perso contro l'Inter: "Se il risultato finale non rispecchia l’andamento della gara? Sì è stato davvero un peccato. Nel primo tempo siamo riusciti ad andare in vantaggio meritatamente e a esprimere anche un buonissimo calcio, mettendo a tratti in difficoltà una squadra come l’Inter. Dove invece avremmo potuto fare meglio è nella gestione del vantaggio, e su questo dovremo lavorare per migliorare e per riuscire a fare punti già nelle prossime partite. Le qualità le abbiamo e si sono viste, bisogna però stare più attenti su alcune situazioni di gioco come quella del pareggio dell’Inter".

Sulle due settimane di sosta: "Sì dovremo essere pronti per ricominciare al meglio al rientro dopo la sosta perché dopo queste prime due partite, seppur buone, non abbiamo ancora raccolto punti. Abbiamo le qualità per far un buon campionato e dovremo lavorare per riuscire ad ottenere ciò che meritiamo.

Sull'applauso finale del pubblico: "Dobbiamo ringraziare i tifosi, anche stasera il loro supporto è stato incessante. Devono essere un’arma in più per noi, per dare sempre tutto fino alla fine".