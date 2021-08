Hellas Verona, Di Francesco: “Inter fortissima, ma troppe ingenuità”

"Subito un gol su un cross che potevamo leggere meglio", ha aggiunto l'allenatore scaligero

Il tecnico dell'Hellas Verona Eusebio Di Francesco commenta così ai canali ufficiali del club il match perso oggi contro l'Inter: "Abbiamo disputato davvero un grande primo tempo. Peccato perché abbiamo preso gol proprio all'inizio del secondo, episodio che ha un po' modificato l'inerzia della gara. Dovevamo prestare maggiore attenzione, è stato un gol preso ingenuamente, con un po' di sfortuna. Peccato anche per la ripartenza che ha dato il via al secondo gol dell'Inter: abbiamo subìto gol su un cross che potevamo ‘leggere’ meglio".

"Il coraggio, l'atteggiamento. Dobbiamo essere un po' più bravi a gestire alcuni momenti della gara e imparare a gestire meglio certe situazioni. Questa è una cosa che sanno fare le grandi squadre, che da un momento all'altro possono punirti, come ha fatto l’Inter".

"Sì, per lavorare su diversi aspetti, ma c’è anche da dire che non avrò a disposizione diversi giocatori. Dovremo essere bravi a mantenere questo spirito, questo coraggio, mantenendo le tante cose buone che abbiamo fatto e limando al contempo quegli errori di ingenuità e di gestione che abbiamo commesso in queste prime due gare di campionato".