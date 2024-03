Non è ancora passata l'arrabbiatura ad Alberto Gilardino dopo la sconfitta di misura accusata dal suo Genoa in casa della capolista Inter lunedì scorso: "Ho avuto un sentimento di incazzatura per tutti questi giorni, non di nervosismo - ha ammesso il tecnico del Grifone in conferenza stampa ripensando al 2-1 di San Siro condito dalle polemiche arbitrali -. Fa rabbia fare un secondo tempo del genere e non raccogliere un risultato positivo. Sicuramente ho rosicato tantissimo per la partita, dobbiamo trasformare questa sensazione in energia positiva per la gara di domani con il Monza".