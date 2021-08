Genoa, Ballardini: “Mi aspetto la solita Inter, compatta e con grande talento”

Il tecnico del Grifone avvisa: "Siamo in costruzione, ma vogliamo fare una bella partita contro, probabilmente, i più forti del campionato"

Gli stravolgimenti estivi non impressionano Davide Ballardini, che parlando dell'Inter, prima avversaria del Genoa in campionato, in conferenza stampa, afferma di non aspettarsi certo un'avversaria indebolita: "Che Inter mi aspetto? Una Inter come quella che abbiamo lasciato, forte e chiara in quello che fa durante la partita. Hanno cambiato due giocatori ma li hanno cambiati con dei giocatori altrettanto bravi. Squadra forte, compatta e con grande talento, la solita Inter".