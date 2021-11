Gazidis: “Vedrò il derby in TV, mi dispiace non poter essere a San Siro”

Il CEO del club rossonero manda un messaggio ai tifosi: "Voglio tifare con voi anche se non sarò lì fisicamente"

"Sto bene, è bello essere di nuovo a Milano. Qui mi sento davvero a casa". Intervenuto sul canale Twitch del Milan, Ivan Gazidis rassicura sulle sue condizioni di salute e parla anche del Derby di Milano annotato sul calendario per domenica sera: "Lo vedrò in TV sfortunatamente - dice rammaricato il CEO rossonero -. Mio figlio è qua con 10 amici dagli USA per la partita. Mi dispiace non poter essere a San Siro. Sono questi i momenti per i quali giochiamo. Ho una richiesta per i tifosi: vorrei chiedere ai tifosi di tenermi un posto in curva vicino a voi, perché voglio tifare con voi anche se non sarò lì fisicamente. Il mio cuore sarà seduto con voi lì a San Siro domenica, veramente".