Gasperini: “Milan e Inter straordinarie, sono squadre di vertice come il Napoli”

Il tecnico dell'Atalanta a DAZN: "Noi partiamo uno-due passi indietro, ma lavoriamo per migliorarci"

Tre squadre in prima fila per lo scudetto, poi via via tutte le altre ad inseguire. Questa l'istantanea scattata al campionato da Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo le prime giornate di Serie A: "Quest'anno il campionato è molto più equilibrato, si sono rinforzate le squadre che erano dietro e che possono ambire a togliere a punti a tutte quante - le sue parole a DAZN dopo la vittoria della Dea sul Sassuolo -. Per il vertice ci sono le due milanesi, straordinarie, assieme al Napoli; poi la Juve che potrà rientrare in qualsiasi momento. Le altre, compresi noi, siamo uno-due passettini dietro. Questa è la mia visione dopo 5 partite, è innegabile che noi lavoriamo per migliorarci: anche nelle scorse stagione, partendo da una fascia più bassa, siamo riusciti ad arrivare in Champions per demerito degli avversari o per merito nostro".