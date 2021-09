Gasperini: “Inter e Young Boys? Conferme sulla statura di squadra dell’Atalanta”

Il tecnico dei bergamaschi: "Da tanto tempo è difficile batterci"

Si chiuderà domenica sera, contro il Milan, il ciclo terribile di tre partite dell'Atalanta, che in cinque giorni ha portato a casa un pari prezioso con l'Inter e una vittoria in Champions battendo lo Young Boys. Per la soddisfazione di Gian Piero Gasperini, che ha gonfiato il petto in conferenza stampa: "La statura dell'Atalanta c'era anche prima, queste partite ci danno delle conferme perché stiamo giocando contro squadre di assoluto valore come successo con i campioni d'Italia sabato scorso - spiega il tecnico dei bergamaschi -. E' stato così oggi (ieri ndr) con un squadra che aveva battuto lo United, ora ci confronteremo col Milan. Ma la mia squadra è una squadra difficile da superare da tempo".