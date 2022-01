Gasperini: “Gosens e Zapata con l’Inter? Dura. Ma forse ne recuperiamo altri”

Il tecnico dei bergamaschi si proietta già alla sfida di domenica sera contro i campioni d'Italia

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Venezia, Gian Piero Gasperini si proietta già alla sfida contro l'Inter di domenica sera: "Questo incontro si è complicato negli ultimi giorni: tra infortuni e indisponibilità, avevamo poche scelte, soprattutto davanti. Vittoria non semplice? Siete abituati bene: le partite non finiscono sempre comodamente, il Venezia ha giocato bene e con l’agonismo giusto. Difficilmente recupereremo Gosens e Zapata per l’Inter: il primo tornerà settimana prossima, il secondo sta iniziando a spingere, ma l’importante è che non ci siano ricadute e navighiamo a vista. In mattinata abbiamo perso Djimsiti per una tonsillite: aveva 38 di febbre, ma non il Covid. Altri che sono stati positivi potrebbero rientrare domenica: contro l’Inter potremmo avere 3-4 giocatori in più".