Gasperini a DAZN: “Grande partita, Dimarco quello che ci ha messo più in difficoltà”

Le parole del tecnico dell'Atalanta dopo il match di San Siro contro l'Inter

Dopo il triplice fischio di San Siro, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, analizza la prestazione dei suoi contro l'Inter ai microfoni di DAZN: "Ci sono stati momenti a favore di uno e dell'altro, è stata una grande partita. Merito di entrambe le squadre che hanno cercato di vincere fino all'ultimo. Abbiamo creato tanto: siamo andati vicini a vincere e a perdere: dobbiamo essere soddisfatti. I cambi dell'Inter sono stati importanti. Hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche acciaccato e nel finale siamo calati. Gli spazi in avanti erano tanti e abbiamo fatto i cambi, ma non siamo riusciti a tenere su Dimarco che è quello che ci ha messo più in difficoltà. Poi con l'ingresso di Pasalic siamo riusciti a rimettere le cose a posto".