C'è anche lo storico dirigente del Milan Adriano Galliani tra i VIP che oggi occuperanno la tribuna di San Siro per il derby: Non ci sono pronostici, non c'è nulla da dire - le sue parole a Sky Sport -. Gimenez? Può aiutare, è forte, ma oggi non c'è. Complimenti per l'acquisto".

Perché è saltato il passaggio di Camarda al Monza?

"Il mio amico Ibra, con grande affetto e simpatia, mi ha detto che è meglio che il ragazzo stia al Milan per il proseguire il suo percorso. Mi dispiace molto".