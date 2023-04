"Ho dormito poco, ho rivisto così tante volte il gol di Caldirola..." . Così Adriano Galliani il giorno dopo la storica vittoria del Monza , a San Siro, contro l'Inter , in una conversazione pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. "Emozione, sì. Tutto questo non sarebbe possibile senza Silvio Berlusconi", ha aggiunto l’amministratore delegato dei brianzoli, praticamente salvi a otto giornate dalla fine grazie all'ennesima impresa di un campionato che li ha visti battere due volte la Juventus.

Prima della gara, finita 1-0 grazie al gol di Luca Caldirola, l'ex dirigente del Milan aveva preso la parola al centro dello spogliatoio mandando questo messaggio al gruppo di Palladino: "Questa sera si realizza un sogno. Per la prima volta in 110 anni di storia della società il Monza gioca in campionato contro l’Inter a Milano. All’andata abbiamo pareggiato: tutto molto bello, ma ora dobbiamo concludere il lavoro. Andiamo in campo senza timore reverenziale, siamo forti, giochiamo bene. Andiamo a vincere!".