Davide Frattesi a DAZN ha parlato così della partita di San Siro: "Cosa mi manca ancora? Non si smette mai di crescere, mi nancano tante cose a partire dal carattere, devo migliorare molto dal punto di vista mentale e anche tecnicamente secondo me. Penso di poter rendere al meglio da mezz'ala, lì mi trovo a mio agio. L'idea di andare via di qualche tempo fa? Guardandomi intorno ho visto che molti credevano in me, pensavo di andare via invece ho cambiato idea soprattutto grazie al mister che mi ha dato fiducia, è stato un punto di ripartenza per me.

Io sono uno sincero, diretto, con tutti: dico sempre quello che penso. Cosa ruberei a Paolo? L'intelligenza e l'inserimento. A Behrami il cuore, a Montolino l'intelligenza tattica".