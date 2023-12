Due vittorie nelle ultime otto, qualche piccola critica mossa dai tifosi del Genoa all'indirizzo di Alberto Gilardino, che ha saputo rimboccarsi le maniche per cambiare qualcosa nell'assetto. L'atteggiamento è sempre stato incentrato sulla lotta, i rossoblu puntano sulla qualità dei fantasisti sulla trequarti. La sconfitta contro il Monza ha permesso al tecnico di riflettere su qualche cambiamento tattico, che si è prontamente verificato.

Più equilibrio con il 3-5-2, alzando Gudmundsson sulla linea degli attaccanti e togliendo uno dei due trequartisti. L'Inter dovrà scendere in campo come sa fare, giocando un calcio rapido per eludere la pressione (e i raddoppi di marcatura) degli avversari.