Finisce con la vittoria del Barcellona l'incredibile finale di Copa del Rey che ha visto appunto trionfare i blaugrana contro il Real Madrid al termine di una partita sentitissima e spettacolare che ha consegnato alla squadra di Hansi Flick il primo titolo stagionale. "Sono molto orgoglioso. Per me è incredibile quello che stanno facendo, come combattono. Apprezzo molto quello che fanno, il fatto che non si arrendono mai. Penso che tutti, la società, i tifosi, siano orgogliosi di questa squadra. Sono molto orgoglioso della mia squadra. È incredibile che abbiano sempre una risposta pronta e che lottino per tutto, che non si arrendano mai. Tutti sono orgogliosi di questa squadra e se lo meritano", ha detto l'allenatore del club catalano, prossimo avversario in Champions League dell'Inter.

"Quando ho visto la gioia dei tifosi, dei giocatori e dello staff, mi sono commosso. I giocatori se lo meritavano. È stata una grande vittoria. Nel secondo tempo il Real Madrid ha giocato bene, ma abbiamo pareggiato e Koundé ha segnato il gol della vittoria. È emozionante e incredibile" ha continuato il tecnico tedesco che non si lascia comunque distrarre in vista dell'Inter: "Lascerò i ragazzi festeggiare oggi, ma solo per oggi. Sicuramente vincere questa finale ci darà fiducia". E a proposito di Inter, poi lancia una frecciatina alla squadra di Inzaghi che, differentemente dagli eurorivali in questione, ha perso il primo titolo stagionale in semifinale di Coppa Italia col Milan: "Per noi è ancora possibile, ma dobbiamo continuare a lavorare. Ora dobbiamo festeggiare questo titolo, e poi l'obiettivo deve essere recuperare, recuperare e recuperare".