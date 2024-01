Con ogni probabilità, Josip Brekalo non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la gara di campionato Fiorentina-Inter di domenica sera. Il motivo è semplice e riguarda il mercato: il croato, secondo La Nazione, è a un passo dal ritorno alla Dinamo Zagabria, club che nelle scorse ore ha accettato di pagare 200mila euro per il prestito fino al 30 giugno. Il calciatore ieri pomeriggio si è allenato con il gruppo al Viola Park per l’ultima volta, mentre oggi è atteso a Zagabria per le visite mediche e la firma sul contratto.