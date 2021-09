Fiorentina, Italiano: “Possiamo crescere ancora. Vediamo queste sfide ravvicinate”

Sono 9 i punti conquistati in 4 giornate per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che esulta ai microfoni del canale mediatico del club viola dopo la vittoria per 1-2 ottenuta a Marassi contro il Genoa: “Vincere questa partita è bellissimo...

Sono 9 i punti conquistati in 4 giornate per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che esulta ai microfoni del canale mediatico del club viola dopo la vittoria per 1-2 ottenuta a Marassi contro il Genoa: "Vincere questa partita è bellissimo perché è la prima di un trittico. I punti? Sono più soddisfatto di questa piccola crescita che stiamo facendo di partita in partita. Per quanto riguarda la classifica, siamo alla quarta giornata ed è difficile parlare di obiettivi e dare dei giudizi. Questa squadra può ancora crescere in maniera esponenziale. Noi la sorpresa della stagione? Questa squadra è partita bene anche in ritiro con tanti elementi nuovi e un programma diverso. Non è facile partire ed arrivare subito dove siamo ora. Questa Fiorentina ha capito comunque che con il lavoro si può ottenere qualcosa di importante. Ci sono giocatori di valore e devono dimostrarlo. Guardiamo adesso in queste partite ravvicinate". Martedì sera al Franchi la sfida all'Inter.