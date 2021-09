Fiorentina, Italiano in conferenza: “Se non concretizzi poi l’Inter ti punisce”

Le parole del tecnico viola in conferenza stampa dopo il ko con l'Inter

Alessandro Cavasinni

Dopo il ko con l'Inter, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, parla così in conferenza stampa. "È già successo in altre partite il non riuscire a concretizzare ed è un peccato perché poi l'Inter ti punisce. In questo momento, loro sono molto più concreti di noi, erano in fiducia e già metterli in difficoltà è stato un grande merito per noi. La prestazione mi dà tanta fiducia", dice il tecnico viola.

Quanto ti ha fatto arrabbiare il rosso a Gonzalez?

"Normale faccia arrabbiare, magari nel finale con qualche mischia avremmo potuto mettere in difficoltà l'Inter. Ma in 10 si complica tutto. Non a caso due volte in inferiorità e due 1-3. Mi dispiace, sono convinto che Nico capirà. Ha messo in difficoltà la squadra, gli servirà di lezione".

Sconfitta terapeutica?

"Gli obiettivi li ho già detti: primo arrivare preso alla salvezza. Le sconfitte aiutano a migliorare quello che hai sbagliato, ora in 5 giorni prepareremo diversamente la gara con l'Udinese. Questa l'abbiamo preparata solo con un allenamento, non è un alibi ma non è facile".