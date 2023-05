"Stagione esaltante e positiva, ma possiamo aggiungere una bella ciliegina" ha detto l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno di Conference League di domani contro il Basilea durante la quale ha parlato anche della finale di Coppa Italia da giocare contro l'Inter il prossimo mercoledì: "Per ciliegina intendo raggiungere un'altra finale. Con una semifinale e anche qualcosina in più. Abbiamo migliorato il percorso in Coppa. Siamo più o meno allo stesso punto in classifica. Credo che ci sia stata una crescita esponenziale.

Per me è un percorso positivo, una stagione che ha fatto crescere tutti, me in primis. Tanti ragazzi si sono confrontati per la prima volta in Europa, è stato tutto positivo. Che sia finale di Conference, che sia successo in finale di Coppa Italia o ottavo o decimo posto, penso che sia una stagione positiva. Ad oggi penso che si possa parlare di percorso positivo".